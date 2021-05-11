民進黨中執會在2014年提名林智堅為新竹市長候選人，隔月蔡仁堅也投入新竹市長選戰，但隨即遭中評會開除黨籍；蔡認為民進黨未經全代會決議將他除名侵害名譽，提告求償，台灣高等法院更一審判決民進黨須在《中國時報》等四大報頭版刊登澄清聲明。可上訴。

蔡仁堅主張，他是創黨黨員曾擔任新竹市市長，2014年他表明願循黨內程序爭取提名參選新竹市市長，但黨卻未依其訂定之提名條例所定程序辦理，即在同年8月20日中執會決議徵召林志堅為新竹市市長候選人。

蔡說，他不得已在同年9月5日自行登記參選，但民進黨未經其全代會決議，由中評會以他違紀參選為由，在9月27日對他作成除名處分，不法侵害伊之名譽權，民進黨應登報道歉。

歷審判決民進黨須賠償1元確定，登報部分最高法院廢棄發回後，高院更一審認定，民進黨除名處分逕由中評會決議，且未經全代會追認，應屬無效，且除名在選舉期間公諸於外，對蔡仁堅名譽權侵害非輕，判決須在《中國時報》等四大報頭版刊登澄清聲明。

(中時 )