華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，釀成台灣防疫大破口，民進黨立委范雲遭指是「元凶」。國際關係專家賴岳謙表示，范雲不屬於任何民進黨派系的人，民進黨要跟她切割了。

賴岳謙15日在《國民大會》節目中表示，目前還是在防疫期間，全世界都沒有解除，在這樣高度的防疫期間，像范雲一個受這麼高等教育的人，然後他本身又是民進黨立院黨團副書記長，這麼高權位的人，再加上她又是蔡英文特別看重的人，從別黨這樣挖進來，去擔任不分區立委。

由范雲來協調召開這樣的一個會。在整個錄音檔公布時，一再地強調，要改為3加11，不管這個次長怎麼回答，她一定要回到3加11。換言之，也就是說她整個語氣很明白，就是要利用她的身分、地位、立法委員的職權以及她跟蔡英文的關係，要衛福部的決策者接受她的要求，就是改為3加11。

賴岳謙指出，范雲已經逃不開了，看來民進黨要跟她切割，因為她不屬於任何民進黨派系，不算是民進黨的人。民進黨的特點就是，如果你是我的派系，犯了大錯，它還是會護短。可是因為范雲不是屬於民進黨任何派系，所以沒有任何民進黨人會護短。蔡英文的個性，就是用完了以後，出問題的就丟，所以蔡英文也不會去保她。

范雲曾於4月1日召開機組人員檢疫措施協調會，討論「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3＋11」。4月15日起就放寬國籍航空機組員返國檢疫措施，沒想到後來造成機師染疫破口，演變成雙北升級為三級警戒，不少人批評范雲是此波防疫破口的「元凶」，范雲回應「未施壓」。

(中時新聞網)