本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

台北市萬華區茶藝館爆發群聚感染，附近民眾人心惶惶，紛紛湧入西園醫院篩檢。北市府在聯合醫院中興分院、和平分院及西園醫院設立快篩站外，也在剝皮寮增設社區篩檢站。國民黨智庫副董事長連勝文指出，雙北是同一個生活圈，人員流動迅速且頻繁，呼籲中央及地方政府擴大臨時篩檢站，全力增加篩檢的能量。

連勝文15日在臉書貼文表示，雙北昨天一日之內暴增180例確診，今天開始進入第三級防疫，他在此呼籲中央及地方政府，應該增加且擴大臨時篩檢站在各行政區的設置，盡全力增加篩檢的能量，而不是僅限於特定區域。因為台北市真的不大，雙北又是同一個生活圈，人員流動迅速且頻繁，若要說病毒只會在一個區流竄，他即便不是專家也不太相信。

連勝文接著表示，在此謹向所有在第一線負責檢疫工作及疫調的基層醫護、衛生工作人員，獻上最高的敬意。這些人才是抗疫真正的英雄，也希望社會大眾能夠配合這些第一線抗疫人員，共同做好防疫的工作。

網友表示，「區區篩檢就醫療崩潰了，民進黨還想要打仗。」、「沒事就待在家，別去排隊群聚好嗎？有症狀就打電話給疫情指揮中心，資訊專業。」、「超前部署，就問問哪裡超前了..快篩站、綠碼健康碼，對岸早就在做了，照抄都不會，還一直排斥對岸。」、「全世界剩台灣篩檢要錢。」

(中時新聞網)