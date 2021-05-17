興達電廠1號機今天下午傳出故障，台電緊急宣布，20時50分起實施分區輪流限電，蔡英文總統今天再度道歉並表示難以接受。她說，目前供電已經陸續恢復。不過，不論是什麼原因，台電都必須徹查並公布報告，向國人說明兩次事故的原因，以及電力調度的狀況。

蔡英文在臉書表示，對於今晚部分地區臨時暫停供電，「我感到非常抱歉。大家都很難接受短時間兩次停電，連我也很難接受」。

稍早經濟部的說明是：今天中午，高雄興達電廠一號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，導致機組停機。電廠雖然在14時25分排除故障、測試完成，但點火重新升載併聯發電需要時間。

她說，台電下午是靠著水力發電支援而沒有影響供電，不過，到了晚上以後，因為水力發電支援減少，加上興達電廠一號機還在升載中，因此發生局部暫停供電的狀況。

蔡英文表示，在台電系統自動保護設備、導致分區暫停供電的期間，行政院也動員應變。其中由內政部警政署開設指揮中心，加派警力在可能交通阻塞的路口加強疏導，並防範治安突發事故發生，消防署也全體戒備，因應可能的救援需求。謝謝辛苦的警察和消防同仁。文末她又表示「再次抱歉！」

(中時 )