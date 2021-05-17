新冠肺炎台灣本土病例升溫，雙北升三級警戒，民眾人心惶惶，超商、賣場爆發恐慌搶購潮，過去許多人潮滿滿的景點，像是西門町和士林夜市變得超空曠，有網友就在網路分享日本媒體報導這是台灣奇蹟，並附上多張台灣空城景象照片，讚嘆台灣防疫意識很高，民進黨立委蔡易餘也在臉書發文分享，但記者搜尋日本媒體新聞網站，卻未發現奇蹟和世界第一等字樣，這些照片的分享，很多都是來自其他國家網友發出的分享照片。
蔡易餘昨（16日）在臉書粉專「蔡易餘 家己人」發文表示，指「日本新聞播報台灣的奇蹟，能夠一天之內所有的人口都消失！這是世界上任何一個國家都做不到的！」該貼文一出，吸引許多網友按讚，但卻有網友表示，「可以經過求證嗎？哪來的日本媒體？還是請您寫新聞稿給日本媒體」、「請問新聞出處是哪裡」？
更有網友表示，「我也正好奇這點，剛找了一下找不太到」、「真的我也找不到，宣傳待在家防疫的立意是好的，但是隨意編撰日本說台灣奇蹟，隨口誇自己說世界第一，就很不值得讚許了」，而記者實際查詢日本新聞網站，也未發現報導台灣奇蹟和世界第一的相關新聞報導，相關消息似乎是從台日友好的推特帳號和其他社群平台PO出，如住在台灣的日本YouTuber「JUN醬」就分享日本和台灣單日確診，其街頭人潮的比對照片。
而蔡易餘見狀也將臉書的貼文做了修改，「日本網友說台灣的奇蹟，能夠在一天之內所有的人口都消失！這是世界上任何一個國家都做不到的！配合政府政策，窩在家少出門。就是最好的防疫」！網友為此譏諷，「被抓包了！馬上新聞台變網友，哪來的網友是1450吧！真是笑死人自嗨有比較爽嗎」。
(中時新聞網)
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