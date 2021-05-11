一年一度的世界衛生大會（WHA）將在5月24日召開，昨天是線上註冊的截止日，我國昨深夜尚未收到邀請函，這也是自2017年以來連續第5年未邀請台灣。對此，國民黨文傳會主委王育敏表示遺憾，呼籲蔡政府拿出具體辦法，保衛台灣健康，不要讓台灣都被拒於門外。

今年WHA將於5月24日至6月1日在瑞士日內瓦以視訊會議方式舉行，但我國此次未收到邀請函，衛福部昨證實，本次受邀參加WHA的機會微乎其微，幾乎可確定連續5年無法參與，將透過日內瓦辦事處遞交抗議函表達不滿。而若要參與WHA，只剩透過友邦在大會提案一途。

對此，國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨主張中華民國有權利進入WHA 成為觀察員，這關乎台灣民眾的健康權益，也可藉此和世界交流。

王育敏強調，國民黨執政時期，想盡辦法和對岸溝通，取得政治互信基礎，也順利8年獲得WHA門票，由衛福部長率領代表團到場，也站上舞台發表5分鐘演說，傳達中華民國在公衛與衛福的成就。

話鋒一轉，王育敏指出，但比較遺憾的是，蔡英文上任後，除了第1年可代表台灣出席外，已連續五年無法參加WHA，希望蔡政府能拿出具體辦法，保衛台灣健康，不要讓台灣都被拒於WHA門外，想辦法讓台灣重返國際舞台。

(中時 )