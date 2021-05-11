（取自臉書）

對於蔡英文主席正式拍板民進黨對於今年公投案「四個不同意」的態度，前高雄市新聞局長鄭照新在臉書質疑，當全國擔心社區感染，蔡英文總統臉書在關心「公投不同意」。他也向蔡總統喊話，公投是人民的權利，不關妳的事；你做好防疫，台灣才有力！

民進黨發言人顏若芳今表示，明天中常會上，蔡英文主席將正式拍板民進黨對於今年公投案「四個不同意」的態度，並向支持者明確表達民進黨「四個不同意，台灣更有力」的訴求。

顏若芳說，除了週三中常會上蔡英文主席正式宣布拍板公投態度外，會後也將由規劃由林錫耀秘書長與不分區立委代表在黨部召開記者會，向民眾說明民進黨「四個不同意，台灣更有力」的相關理由。

而社區疫情今日拉警報！中央流行疫情指揮中心今天公布新增4例境外，7例本土，且其中6例跟華航機師群聚沒有相關，感染源頭不明。這次本土病例一口氣增加七例，指揮中心證實，創下單日最高紀錄。

前高雄市新聞局長鄭照新在臉書質疑，當全國關心普悠瑪號，蔡英文總統臉書在關心「臉書觸擊率」；當全國擔心社區感染，蔡英文總統臉書在關心「公投不同意」。

他向蔡總統喊話，公投是人民的權利，不關妳的事；你做好防疫，台灣才有力！

(中時新聞網)