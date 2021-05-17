國內大專院校要全校進行遠距教學，原本應報請教育部同意，但現在疫情升溫，教育部也放寬規定，由學校自行決定就可以。教育部統計，到今天上午止，全國158所大學，有151所學校已停課改進行遠距教學，包括一般大學74所、技專校院77所。

在昨天中央流行疫情指揮中心的記者會中，有媒體問到，現在大學幾乎都停掉實體課程，改進行遠距教學，有學生在高雄讀書，但他現在想回新北家中，這樣適合嗎？反正都是線上上課，在哪裡上課的差別不大。

指揮中心指揮官陳時中建議學生「盡量不要移動」為原則，既然在高雄讀書，現在就要跑回新北市。他說，因應疫情，遠距教學的各項規定都會鬆綁，但學生應避免不必要移動。

根據規定，大學實施遠距教學，要擬教學計畫，並載明教學目標、上課方式、修讀對象、課程大綱、師生互動討論、成績評量方式等，並報請教育部核定才能實施。去年疫情剛發生時，中原大學要全校實施遠距教學，就被教育部打了回票。

教育部表示，近日國內疫情升高，學校如因應疫情規劃調整授課方式，包括停止實體課程調整為線上教學，由學校督導辦理，即可實施，無須報送教育部同意。面對來勢洶洶的疫情，許多大學近日紛紛停掉實體課程，改採遠距教學，其中台大、政大、台師大學等校，更要一路實施到學期末。

不過教育部也要求學校，啟動遠距教學後，仍需關懷學生身心健康，提醒學生每日要量測體溫；同時掌握學生動向，向學生宣導避免出入人多擁擠場所、聚會、旅遊或其他集會活動，並減少區域間的非必要移動，一旦外出就需誠實紀錄，以利日後可能需配合疫調使用，以免造成校園或社區防疫破口。

(中時 )