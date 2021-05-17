疫情升溫，國人搶打新冠疫苗，衛福部長陳時中14日承諾先前預約都可以打得到，衛福部稍早公告，醫院調撥疫苗數量預估僅能施打至5月18日，後續待疫苗到貨後，將儘速恢復接種服務，並對已預約接種之民眾依預約掛號順序保留優先施打權益。
台中醫院表示，17日、18日兩日已預約之民眾，無論公費或自費，醫院會保留預約者疫苗劑量提供接種服務；配合中央疫情指揮中心政策，即刻起暫停網路預約機制，現場不提供非預約者接種。
據悉自國內爆發社區感染後，民眾搶打疫苗，雖然陳時中公開表示，即日起暫停預約自費疫苗，14日前預約的都打得到，但連日有不少民眾沒預約就跑到現場要搶打，且中央未依原先規劃如期配送，也造成台中醫院緊急公告19日起暫停疫苗接種服務。
台中醫院提醒民眾，持續落實勤洗手、保持社交距離、佩戴口罩、咳嗽禮節等個人衛生習慣，避免出入人多擁擠的公共場所或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，把防疫工作做好，以降低感染風險，確保自身健康。
(中時 )
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