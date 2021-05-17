雙北疫情風暴節節升高，繼昨天本土病例206例後，今在增加333例本土個案。台北市長柯文哲表示，社區感染達到10％，呼籲教育部管轄的大學應全面停課，並要求市民應自動自發封城，要靠國民素質管理解決現在的危機。

柯文哲表示，台北市快篩站共篩檢了1130人，包括中興359人、和平381人、剝皮寮249人、三總141人，快篩呈現陽性是113人，大約10％，顯示疫情已經相當嚴重。

柯文哲指出，今早已宣布雙北高中以下宣布停課，也呼籲教育部考慮大學也應停課，另外現在社區感染達到10％，要求市民應自動自發封城，現在開始沒事就待在家。

柯文哲認為，除了市場上的民生必需品，其他場館、私人營業場所應要暫停營業，減少人與人之間的接觸現在要靠國民素質管理解決現在的危機。

柯文哲說，現在快篩站篩出許多社區中潛伏的確診者，所以醫療量能會非常緊繃，所以現在疫調、公布足跡已經沒有意義，必須假設疫情在你我身邊，所以要採取更嚴格的做法。

柯文哲表示，快篩出來若是陽性，就會直接送檢疫所或是防疫旅館隔離，等待更精確的RT-PCR 來確認，衛生局非常緊繃，每個人要記錄自己的足跡。

(中時 )