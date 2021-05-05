衛福部部長陳時中。（圖／取自鄭正鈐臉書）

華航及諾富特飯店的群聚事件仍在擴大，對防疫工作是非常大的挑戰。諾富特飯店的廚房員工爆料，今年2月初曾寄信給衛福部陳情，認為諾富特飯店的染疫風險高，但分流管理卻不夠妥善，卻未獲衛福部重視，結果諾富特果然爆發群聚。

指揮中心在追查散播原因時，陳時中還曾質疑員工並沒有及時通報。前後產生的矛盾，如果不是指揮中心內部資訊傳達有問題，就是陳時中在推卸責任。

防疫不是作秀演戲。當這次的群聚事件爆發，各界紛紛對指揮中心的防疫規範提出質疑，包括航空機組人員的入境檢疫期是不是太過寬鬆、機組人員的疫苗施打順位是不是應該提前等，但陳時中的態度卻不是第一時間好好檢討。

出身醫界的台北市長柯文哲直指疫情指揮中心有四大漏洞，陳時中竟然反問，「有意見當時為什麼不講？」甚至還說「合理的意見就採納、不合理就不要」，甚至還拿機組人員出來擋，要民眾「不要特別去怪誰」。但實際上，就是在替指揮中心該做卻沒有做好的工作解套。

民眾本來就沒有要針對機組人員的意思，何必自己把空服員拉出來，再叫大家不要苛責他們？陳時中到了這個節骨眼上還不肯真正面對問題，一味在那邊模糊焦點，粉飾太平。眼看著家庭群聚就要邁向社區感染了，大窟窿是無法隻手掩蓋的，陳時中面對現實吧！

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