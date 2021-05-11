近日國民黨立委費鴻泰因爆發疫情，而說出「要把衛福部長陳時中槍斃」，行政院長蘇貞昌今日回應，防疫團隊滿臉塵土，國民黨不該說風涼話。

近日華航機組員及諾富特飯店，爆發新冠肺炎疫情群聚案，費鴻泰說，早在2月就有民眾檢舉，但陳時中卻嘻皮笑臉說「病毒跑得比公文快」，費鴻泰批評「陳時中應該被槍斃」。

蘇貞昌表示，自己一直以陳時中和全體防疫工作人員為榮，他們可能滿臉塵土，可能做的不一定1百分，但比起講風涼話、指手畫腳的人好得很。

(中時 )