藍委嗆「槍斃陳時中」 蘇貞昌批：國民黨不該說風涼話 17:262021/05/11 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日國民黨立委費鴻泰因爆發疫情，而說出「要把衛福部長陳時中槍斃」，行政院長蘇貞昌今日回應，防疫團隊滿臉塵土，國民黨不該說風涼話。 近日華航機組員及諾富特飯店，爆發新冠肺炎疫情群聚案，費鴻泰說，早在2月就有民眾檢舉，但陳時中卻嘻皮笑臉說「病毒跑得比公文快」，費鴻泰批評「陳時中應該被槍斃」。 蘇貞昌表示，自己一直以陳時中和全體防疫工作人員為榮，他們可能滿臉塵土，可能做的不一定1百分，但比起講風涼話、指手畫腳的人好得很。 費鴻泰轟「槍斃陳時中」惹來綠營許淑華為往事道歉 華航檢疫政策挨批慢半拍 陳時中：不覺得 (中時 ) #陳時中 #槍斃 #風涼話 #費鴻泰 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 會考、法說會辦不辦 陳時中給答案 15:112021/05/11 生活 太魯閣事故善款這樣處理 羅智強質疑：陳時中狠打陳菊耳光 10:312021/05/11 政治 陳家欽：沒收到陳嘉昌自請處分書 04:102021/05/11 政治要聞 蘇貞昌認了疫情有新狀況要「大家收心」 網怒譙：講得好像跟你沒關係 13:112021/05/11 政治 2022新北市長選戰民調出爐 侯友宜最強對手是他 11:102021/05/11 政治 「你沒講我都沒想到」陳時中驚人語錄曝光 網友傻眼罵爆 16:482021/05/11 生活 台灣仍沒收到世衛大會邀請函 陳時中回應了 15:122021/05/11 生活 社區疫情爆了？蘇揆證實：台灣有新狀況 11:222021/05/11 生活 綠智庫新北市長民調侯友宜無敵 陳時中「輸的距離」曝光 11:382021/05/11 政治 蔡英文民調為何這麼高 徐巧芯戳破她的「權術」曝真相 18:242021/05/11 政治 陳時中：華航機師全數召回檢疫 04:102021/05/11 財經要聞 政治熱門新聞 陳柏惟質疑軍方為泰北孤軍修墓 網友笑：刪Q總部感謝您催票 - 政治 台灣暴增7本土感染 知情人士：全靠她扯後腿 - 政治 台灣爆7本土病例 媒體人怒轟：他又卸責了 - 政治 誰要求把機師隔離改3天？網翻證據揪出是她：該滾蛋了吧 - 政治 小三通何時復航？金門縣長忍不住吐心聲 當地居民慘況驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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