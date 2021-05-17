新北市長侯友宜近日砲轟中央對於封城的指引模糊，究竟是要全國連續十四天破百例本土還是單一地區破百例本土都說不清楚，對此衛福部長陳時中今天表示，地方如果有執行上遇到問題，應該要及早提出來，大家才能提前因應。

針對侯友宜日前砲轟封城的標準模糊，陳時中強調這些標準在指引裡面都有，「昨天侯市長跟我開會，他有提出問題，我有說我們會提給專家做一點討論，很多大家能夠事先討論，若地方上有執行的相關問題，應該要及早提出來，我們大家一起提前來因應。」

(中時 )