興達電廠1號機昨下午又傳故障，台電晚間緊急宣布分組限電，C、D組輪流限電，但突如其來的限電也造成多區大停電。新北市長侯友宜表示，昨天有很多電話湧入1999，給大家帶來不便，市長要跟大家說聲抱歉，盼用最基本的民生用電用水給大家支持，台電也要多幫忙。

新北市昨日受停電影響，土城、板橋、中和、淡水、五股、蘆洲、林口、汐止、瑞芳、貢寮、雙溪區、新店、新莊、泰山、樹林區都有停電狀況。侯友宜今表示，昨天晚上大停電，新北市有29萬住戶停電、17件電梯受困、1件火警查看，大家非常辛苦，疫情嚴峻待在家中，又遇停電，民眾不但困惑，更覺得這麼辛苦又要停電，帶來不便，因此有不少電話湧入1999。

侯友宜說，面對民眾的委屈、抱怨、辛苦，要跟市民說聲抱歉，但也盼大家一起加油，政府要用最基本的民生用電用水給大家滿滿的支持，這是人民最基本需求，除了一起努力防疫外，台電也要多幫幫忙。

(中時 )