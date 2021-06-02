（ETtoday提供）

一向自詡為「防疫模範生」的台灣，近期卻從華航機師染疫起疫情持續擴大，中小企業好不容易從去年的疫情中恢復，如今又再度面臨因為疫情導致經營危機；民眾則面對沒有疫苗可以打的焦慮與恐慌，對蔡政府來說是前所未有的執政危機。根據媒體數新調查，新北市長侯友宜在31個政治人物中被看好度第一，高達79.1%民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖；台北市長柯文哲排名第二。

《ETtoday新聞雲》於2021年5月30日至6月1日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1,520份。本問卷提供台灣目前最有知名度以及影響力的31位政治人物名單，由受訪者選出十個，依據挑選次數最多的前十名做為榜單的依據。

調查結果顯示：新北市長侯友宜在31個政治人物中被看好度第一，高達79.1%民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖；台北市長柯文哲排名第二；副總統賴清德排名第三；鴻海創辦人郭台銘排名第四；立法委員蔣萬安排名第五。第六到第十名的排名依次為前國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、衛生福利部長陳時中。

和前次調查結果相比（2021年3月），侯友宜維持高看好度續居第一名；柯文哲憑藉醫生專業，包括醫護徵召與防疫旅館等快、狠、準的果斷決策，在此次疫情中抗疫表現突出，獲得民眾看好，排名從第六名上升到第二名；郭台銘則因近日新冠肺炎疫情嚴峻，在國內急需疫苗的情況下，提出申請進口500萬劑BNT疫苗，首次進入榜內就一舉衝到第四名；賴清德及蔣萬安都小幅下滑一名，分列第三名與第五名。

在後續排名，朱立倫看好度提升，從第八名上升至第六名，為藍營人士入榜的第三名；而首度進入榜內的還有盧秀燕，除多次針對中火發電廠增設等議題與中央對抗外，面對本次新冠肺炎社區感染擴散，迅速指揮展開積極抗疫，獲得人氣與看好度，排名大幅躍進至第七名，為十大中唯一的女性政治人物；受部桃群聚感染與華航諾富特事件的影響，鄭文燦由前次的第三名下滑至第八名；陳其邁由第七名下滑至第九名；同樣受到疫情影響，前次第五名的陳時中，因華航機師檢疫期限放寬成「3+11」導致出現防疫破口，指揮部署遭受質疑，加上疫苗採購爭議，失去人氣以及好感度，排名下滑至第十名。

(中時新聞網)