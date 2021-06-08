新北市政府8日新增123例確診，總累積染疫人數突破5千人，圖為各行政區累積染疫人數。（圖／中時新聞網製表）

國內疫情仍舊未見緩解，新北市今天增加123例，總確診數突破五千大關，已累計5013人染疫，市長侯友宜今天點出淡水區與泰山區疫情數字攀升，看來不太樂觀，並解釋該區域確診多屬家庭群聚感染，已擴大匡列接觸者並做好有效隔離，希望能防堵疫情。

新北市今天新增123人，以中和區30人為最多，板橋19人，三重有減緩趨勢，累積確診數達5013人，總染疫人數仍以板橋區居冠；另外，確診者發病日多為5/1至6/7，確診數量是緩緩向下降，以新北市總體趨勢圖來看，確診數集中在板橋、三重、中和、永和與新莊，均集中在萬華區周遭，很清楚可以看出疫情擴散發展。

侯友宜說，泰山與淡水剛好鄰近蘆洲與新莊，雖然確診案例沒有熱區那麼多，但我們密切觀察後，部分還是屬於家庭群聚感染，侯友宜解釋，已立即擴大匡列並有效做好隔離，而小型的感染發生時，也會嚴格撲滅感染源，希望有效的控制下來，侯友宜強調，數字成長幅度不高，但有上升趨勢，所以趕快壓制下來就好。

(中時新聞網)