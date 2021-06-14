近日傳出新北市長侯友宜在與蔡總統通電時，要求蔡總統約束底下的人，不要批評他。綠委羅致政今日於記者會回應，侯友宜這番說法，反讓人覺得很像黑道份子在喊話。

羅致政表示，侯友宜居然會自己說「請總統約束底下的人」，這讓外界看起來侯不像市長，比較像黑道、警長喊話，市長的格局怎麼會這麼說話，讓人難以理解。

羅致政指出，總統不會要求民代可以或不可以說什麼，民代有監督的責任，任何新北市防疫不夠好的地方，民代都有責任監督。

羅致政說，侯友宜一方面如黑道般向總統喊話，另一方面又說民代的批評都是謾罵，這對新北市民代是不公平的，未來只會更嚴格監督政府，該講的一定講，否則不就變成被侯友宜要求「不能批評」。

羅致政表示，全台現在都讓老人能就近施打疫苗，但昨天新北市府又下了一個命令，以戶籍在新北市者優先，這個決策造成地方大反彈，新北市的防疫工作表現如何，恐怕大家都看在眼裡。