近日本土疫情爆發，今(17)日再度創下單日確診最高紀錄，有醫師表示，新冠感染者有8成左右是無症狀或輕症，無需很好的醫療照顧就可自行痊癒，但因為還是有可能傳染給家人，理想方式是隔離在一些比較不需要精緻的醫療照顧的地方，建議可仿照大陸建置方艙醫院收治輕症者，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前還是以能互相區隔為基本指導原則，方艙醫院部分沒有考慮。

為減輕隔離病房的量能壓力，目前指揮中心將輕症者收治到集中檢疫所，但因為不是醫療機構恐違反醫療法，有醫師建議將蚊子館或軍用飛機學校來建立類似中國大陸的方艙醫院，藉此收治無症狀或輕症患者保存醫療量能，指揮中心是否有相關計畫？

陳時中指出，集中檢疫所是一人一室，有相關醫護人員做健康監測，但若出現緊急大量病人時，醫院若沒事先安排好恐引發另一波院內感染，但是長期居家隔離也會引起親密家人的感染，集中檢疫所緩衝的設計對醫療、醫院、家庭、個人都是比較好的安排。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，現行「加強版集中檢疫所」24小時都有護理人員進駐，並評估入住病患狀況，不過這只是臨時安置無症狀或輕症病患，因為這些人無需太多額外的照顧，即使有用藥需求，檢疫所也都有負責醫院開藥，目前統計有133位確診病患安置在加強版集中檢疫所，其中128位無症狀或輕症，另外有5位屬於發病日超過10天以上，狀況已經大幅改善，評估已經沒有傳染力或傳染力不強，因此下轉到集中檢疫所。

羅一鈞指出，現在至少還有235間加強版集中檢疫所來收治輕症或無症狀患者，若在集中檢疫所症狀有任何改變，也會有負責醫院的醫師做遠距診療並評估是否轉至醫院，這樣的系統還是在醫療體系當中，法規面也會公告加強版集中檢疫所為第五類法定傳染病指定隔離場所。

陳時中說，現在還是以能互相區隔作為基本指導原則，整體來說，將有可能感染者與沒有感染者做區隔，至於方艙醫院，現在沒有這方面的考慮。

(中時 )