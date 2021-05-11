華航機師染疫和諾富特飯店群聚感染風暴不斷擴大，引發全國民眾恐慌。國民黨立委鄭正鈐痛批，全民如今在社區感染的陰霾下，不但沒有看到任何官員道歉，反而看到衛福部部長陳時中只靠「甩鍋」、「嗆聲」、「耍嘴皮」防疫，讓他忍不住感嘆「很悲哀」。

鄭正鈐昨日（10）在臉書發表文章《陳時中防疫三招：甩鍋、嗆聲、耍嘴皮》，內文表示，華航諾富特染疫案截至9日共有31人確診，但疫情爆發之時，對於諾富特防疫旅館，檢疫機組員和一般民眾混住的批評，從中央到地方權責不清、互踢皮球。在追查散播原因時，陳時中還曾質疑員工並沒有及時通報，但衛福部早在二月就收到檢舉，卻僅轉公文未追蹤管考，難道就只會甩鍋，不用負責？

不僅如此，鄭正鈐指出，在被批評「分配疫苗順序」錯誤時，陳時中不思反求諸己，卻直接嗆聲「有意見當時為什麼不講？」但早在疫苗開打前，桃園市機師職業工會就已發函指揮中心，反映優先施打疫苗的需求。但指揮中心卻未採納，還是被排在第三順位。指揮中心坦言，早在2月就接獲諾富特一館混居的投訴，去文桃園市衛生局和民航局，但卻螺絲鬆散，讓公文悠哉晃蕩了二個月。當專家批評政府的動作慢半拍，「病毒跑得比公文還快」之時，陳不但無絲毫愧疚，還耍嘴皮回應「公文絕對沒有辦法跑得比病毒快」。

鄭正鈐抨擊，華航機師染疫和諾富特飯店群聚感染風暴仍未停歇，民眾亦壟罩在社區感染的陰霾之下，但沒有看到任何官員道歉，卻很悲哀的看見陳時中的防疫三招：甩鍋、嗆聲、耍嘴皮。鄭質疑，這種毫無警覺心又慢吞吞的官僚作風，台灣的防疫還有臉說是「超前部署」、「模範生」嗎？

(中時新聞網)