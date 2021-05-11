今一口氣新增七例確診，指揮中心先前因華航諾富特案件被外界批評動作慢半拍，對此陳時中坦言，要檢討的地方確實很多，有很多細節值得改進，但有沒有晚？我則不覺得有晚，我們當天從晚上八點多接到訊息，立即召開會議，第二天早上就開始行動，「總不能在沒有證據的狀況下，就抓起來關」，這也不是防疫的正確方式。

衛福部長陳時中先前曾提過，若將華航全面改為十四天居家檢疫，華航恐怕就要倒了，不過昨天卻無預警宣布華航漸進式停飛十四天，遭外界質疑自打臉，陳時中今天解釋，原本所說的居家檢疫十四天，是指全部召回十四天，會造成華航營運困難，因此當時就改為五加九。

陳時中說，但後來看到案一一八三傳給一一八七，發現還有很多未釐清的隱形傳播鏈在，因此又跟專家討論，所以又把機師的檢疫時間拉長開來，同時又為確保社區安全以及華航運能，所以才提出清零專案二點零。

有關清零專案二點零，陳時中進一步指出，個人防護加強、外站加強管理是必要，若外站沒有管理好，那永遠都不能清零。

他指出，飛航都有規定，每飛幾小時就要休息多久，這地方會希望華航可以排密集一點，讓前艙機組員在即將達到每個月規定的飛行上限後，能得到適當休息，接著就進入檢疫期，解隔離後就能進入社區，我們希望航空公司也可以額外給假，如果他做得很好，那風險組就可以進到安全組，安全組就可以進到社區，但我們現在還要納入打疫苗的要求。

陳時中解釋，前幾天曾說要將華航改為十四天恐怕是沒有辦法，「但當時我是說如果一時之間要像以往召回十四天是做不到」，但但這段時間跟華航有比較詳細的磋商，像昨天的清零二點零方案，可確保社區的安全與隔絕，同時能維持八、九成的營運，但這方案對機組員相對來說就非常辛苦，整體工作時間會非常長，但我們還是謝謝華航機組員的配合。

(中時 )