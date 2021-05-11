指揮官陳時中表示，國中會考教育部已經有經驗，一直和我們有合作，會考不會停，今早我們相關單位也研究過，會要求照以前那樣，不能陪考，考場要通風、要戴口罩。對於可能有風險的人，應依據風險分級，安排在不同教室單獨考。

對於目前該不該推動異地辦公？陳時中表示，本來就有企業指引，要監測員工健康、異地上班、分流等。目前還沒有這樣的情況，不過我們也會發布指引給企業參考。

至於法說會，陳時中表示，需限100人以下。若超過100人，相關主管單位要核准防疫計畫例如要求梅花座、全程配戴口罩等就可以。

陳時中進一步說明，100人以下的婚宴可以辦，不行就要有隔板、距離也要拉出來，也要有防疫計畫才可以做。至於電影院、KTV、夜市等，無法保持距離的地方，他表示，電影院、KTV會要求梅花座，夜市要求人流管制，做不到就只能停止營業。

另外，陳時中表示，百貨公司內也應戴口罩、人流管制，維持暢通，不要過度擁擠。KTV很難超過100人，不過還是希望說全部戴口罩最好，唱歌戴口罩也還不錯，可以拉，以前大家覺得很困難，但是麥克風敏感一點就沒問題，口罩戴好要緊，尤其社區感染的時候，口罩戴好是有用的防線，另也呼籲盡快打疫苗。

由於今晚有個超過100人藝文活動，時間臨時，主辦單位不曉得到哪裡提交文件。對此，陳時中表示，我們沒有要求立刻停辦，但是相對的，他們可以做到的事情，包括戴口罩、量體溫、洗手的場合一定要準備好。至於畢業典禮，超過100人一樣要提出防疫計畫，也要有梅花座的安排。

(中時 )