本土新冠肺炎疫情持續加劇，台中市已有23個場所要停止營業，但商圈等場所還是可營業。市議員謝志忠等17日在市議會發起「不戴口罩、不買不賣」運動；請商家若碰到民眾不戴口罩、就不要賣，若遇不戴口罩的店家，消費者就不要買，3人展開連署獲得副市長令狐榮達及經發局長張峯源連署力挺。

謝志忠指出，台中市目前狀況是二級警戒，市府也宣示準三級防疫，就是應該用最高規格防疫。這兩天民眾普遍有接受到沒事就宅在家不亂跑，特別在6／8前關鍵風險期，民眾不可能這麼久期間完全待在家裡，一定會外出飲食採購，就會牽涉到人與人的接觸增加傳染風險。

謝志忠表示，台灣防疫成功是建立在政府和人民互信合作下，目前面對更險峻的危機，該展現高度團結合作，相信絕大多數的民眾都會帶好口罩；近期服務處收到最多的陳情反應，還是有少數的民眾沒有戴好口罩，這些少數就有可能是防疫的大破洞！

王立任說，最近疫情案件主要擴散原因之一為飲食及消費行為，顯現戴口罩的重要性。雖台中市目前疫情警戒為二級，沒戴口罩不會受罰，但台中市應該超前部署，呼籲所有台中市局處首長與台中市民一起參與響應戴口罩活動，一起來守護台中，守護台灣。

張玉嬿表示，在疫情急速竄升防範台中可能爆發的潛在危險，全市商圈、傳統市場的商家攤商，不管是老闆或者店員都應該牢牢的戴著口罩，大家共同做好防疫和監督防疫。未來將持續在網路連署，邀請每位市民來當共同推動者，防疫一起來努力。

(中時 )