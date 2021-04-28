台日桌球夫妻檔福原愛與江宏傑爆出婚變多時，如今傳出男方心死讓步向法院訴請離婚，福原愛也透過經紀公司發言間接證實，4年恩愛婚姻確定走向分手局面，事件至今仍延燒，備受外界關注，在日本新聞節目又掀一波討論潮，近日前日本眾議院議員金子惠美也在節目上談到這件事，表示身為一個母親，無法想像福原愛的狀況，怎有辦法忍受那麼久沒見到孩子。

福原愛年初即因工作獨自返回日本，接著就遭日本週刊《女性SEVEN》拍到與一名神似職棒選手大谷翔平的高帥男，同遊橫濱中華街並過夜，雖福原愛事後強調睡不同房間，但外界仍認為她拋夫棄子還做出這種行為形同出軌，導致她形象受到重創，工作也全數停擺，甚至才剛開設的公司，也疑似悄悄收掉。

福原愛、江宏傑婚變後，第一時間雙方極力閃避正面回應離婚一事，江宏傑甚至發聲明強調對小愛的感情沒變，會極力挽救婚姻，直到本月23日態度驟變，被爆訴請離婚，福原愛也透過日本經紀公司回應：「謝謝江先生願意提供彼此協議的機會」，會選擇對孩子好的方式來處理，據日本《daily》新聞報導，昨(4/27)播出的《ゴゴスマ～ＧｏＧｏ Ｓｍｉｌｅ》討論福原愛與江宏傑將離婚的新聞，以及兩個小孩的撫養問題，節目邀請了前日本眾議員金子惠美做為嘉賓，金子惠美吐露雖沒資格去評論人家的家庭，尤其是外遇的部分，不過同樣身為一個母親，「能夠這麼久不跟孩子見面，我是不敢相信」。

金子惠美更說，比起家庭，福原愛似乎更重視愛情，「恕我直言，她(福原愛)在養育小孩的資質上，我是打上問號的」，直球酸嗆福原愛生養小孩沒天分，但至於她能否拿下一雙兒女的撫養權，金子惠美仍是給予祝福，希望孩子能好好的。

事實上金子惠美可說是婚變鬥士，她的前夫自民黨前眾議員宮崎謙介，是日本眾人皆知的政壇渣男，宮崎謙介趁老婆懷孕時偷腥，搞上巨乳寫真女星，事情被爆出後，飽受輿論批評撻伐，最終只能開記者會謝罪，表示：「對妻子做出如此殘忍的事情，我深切、深切、深切地反省」，同時引咎辭職，丟了美好前程。

(中時新聞網)