JJ今邀Anne-Marie參與線上記者會。（翻攝直播畫面）

林俊傑（JJ）日前推出首張英文專輯《Like You Do》，4月30日舉辦線上記者會，邀請此次合唱〈Bedroom〉的英國女歌手Anne-Marie暢聊；提及這首歌緊密結合情緒，好奇私底下難過時會否躲在房間裡哭？JJ直言自己只會在兩個地方落淚，一是漆黑的電影院裡，沒人看得見，另一個則是房間，不只落淚，他還會將所有情緒釋放出來。

直播中問JJ會否將〈Bedroom〉放進他6月6日即將舉辦的「聖所終點站線上演唱會」歌單裡，他表示這是很好的建議，「但因為這是一首對唱的歌，我不是很想自己一個人唱，希望邀請Anne-Marie一起，我們再看看會發生什麼火花」。

JJ出道以來第一次推出全英文專輯，日前特地前往小巨蛋旁的南京東路跳街頭拍影片，JJ背後的小巨蛋LED電視牆上正播著《Like You Do》廣告，他頭戴鴨舌帽一身輕便，隨著音樂跳起舞，過程中有路人走過、騎腳踏車經過，都沒人發現這個跳舞的人就是JJ，他事後發文：「最真實的街拍！在自己的廣告牆前留個紀念。」

(中時 )