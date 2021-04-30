美食外送崛起，不論刮風下雨，都可見到不少外送員在路上奔波，與惡劣天氣相比，不少外送員更討厭客人付錢時給大鈔或一堆零錢。一位外送員不巧遇到上述情況，卻能馬上輕鬆做出應對，讓網友們讚翻，「心算真好。」

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文表示，自己最討厭收到「千元鈔票」或適「一堆一元零錢」，然而，近日送餐時，總共355元的餐點，客人卻拿出1張1千元鈔票，外加45個1元，以及2個5元。

正懊惱「最討厭的一次都來」，原PO突然靈機一動，「一定要還你一樣！」他想到既然要找對方700元，便拿出600元，以及45元零錢，並對客人說，「加上你手上的55元共700找你。」原PO表示，最後客人見狀嚇到馬上生出3張100元。

文章曝光後，網友無奈表示，「把外送員當兌幣機的概念」。眾人也紛紛大讚原PO反應快，做法相當聰明。「這招厲害有智慧」、「水啦！心算真好，漂亮回擊」、「你好聰明！腦筋轉好快」、「好機靈」、「完美回擊！會不會馬上收負評」。

(中時新聞網)