台灣語音數位媒體平台SoundOn持續推出新功能與獨家內容，為台灣 Podcast 生態圈與聲音產業注入新意。五月為體貼SoundOn原創節目《感官一條通》的粉絲，特別將節目線下活動現場透過SoundClub語音直播功能搬到線上，為粉絲「獨家開房」！讓沒搶到票或無法到場的粉絲，能在家中透過SoundClub語音直播功能第一時間「聽」現場。

由曾擔任多屆金曲與金音獎評審、現為音樂社群頻道總監的資深音樂人小樹，將帶著主持的SoundOn原創Podcast節目《感官一條通》，於 5/13(四)在Legacy [email protected]好丘和觀眾現場互動並一同錄製節目。節目當天將邀請到去年橫掃各大音樂獎項的大贏家阿爆，並領軍「那屋瓦」的原民新星們現場一起與粉絲同樂。

活動於上週開放售票便於一天內整場售罄，十分搶手。沒有搶到票的粉絲也無須擔心！SoundOn為了平台粉絲， 將於活動當天在SoundOn APP內的SoundClub語音直播功能開立「直播VIP室」，將節目現場直接搬到線上「獨家開房」提供粉絲在家收聽。不僅在線上與小樹、阿爆與那屋瓦的成員們一起同樂零時差，更能搶先於該集Podcast節目上線前收聽到一刀未剪的內容！

SoundOn今年 2 月推出SoundClub語音直播功能，是台灣唯一整合Podcast播放器與語音直播功能的平台，提供 Podcast創作者更多可能性，也讓平台粉絲能夠體驗到更多元的語音服務功能。今年 5 月更進一步透過SoundClub語音直播功能串聯線上線下，將活動現場透過語音直播同步到線上，在聲音市場嘗試全新突破。

SoundOn 持續發展SoundOn Originals 原創節，是平台的發展主軸。（SoundOn提供／黃慧雯台北傳真）

除新功能外，SoundOn 持續推出嶄新的SoundOn Originals 原創節目，至成立以來平台已有超過 30,000 檔的國內外節目，包含 20 檔以上的原創節目，未來更將合作心理學作家海苔熊、Youtuber SKimmy、理財部落客股海老牛、知名模特兒張瑋瑋等藝人與網紅一同加入聲音產業，推出多檔原創節目。期待透過跨界合作，共同發展出多元與新穎的內容，豐富台灣Podcast生態圈、提供用戶更優質的聲音體驗。

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