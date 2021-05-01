土耳其籍男星吳鳳與老婆陳錦玉結婚6年，育有一對女兒，幸福一家四口令外界稱羨不已，常在臉書分享生活大小事的他，昨（30日）在臉書曬岀妻子和一名女子的對比照，接著忍不住驚呼：「原來我娶到一位國際模特兒耶」，立刻掀起網友熱議。

吳鳳表示日前收到粉絲寄給他一張照片，對方表示老婆長得很像Dior的國際模特兒，而他一看到照片立刻驚呼：「原來我娶到一位國際模特兒耶」，便把兩人的對比照放上臉書，接著詢問網友：「你們覺得老婆像不像這位模特兒呢？」只見兩人都留著及肩的長髮，臉上都還有顆痣，五官更是十分神似，這讓吳鳳搞笑表示：「這不是業配文，但是Dior 想要合作的話可以跟我聯絡，我會當老婆的經紀人」。

前幾天一位粉絲寄給我這張照片說：吳鳳，你老婆很像Dior 的國際模特兒！ 我一看到照片嚇一跳！原來我娶到一位國際模特兒耶！我把兩位東方美女的照片放在一起給大家看❤️ 你們覺得老婆像不像這位模特兒呢？ PS：這不是業配文，但是Dior 想要合作的話可以跟我聯絡，我會當老婆的經紀人 😂 Rifat & Rynne 的鳳花雪月 由吳鳳 Rifat 發佈於 2021年4月30日 星期五

兩人幾乎神複製的外貌，讓網友掀起議論，紛紛留言：「我一度想說你老婆造型好國際化，原來是不同人，可見真的超像」、「超級像，沒看文字會以為是上完表演妝的老婆，東方模特兒感覺丹鳳眼的滿多」、「除了那顆痣不同邊，其它根本一模一樣」、「我以為是您老婆大人的沙龍照，還以為是接了什麼代言」。

吳鳳日前在臉書提到，有粉絲覺得老婆素顏很美，於是就大方在臉書曬妻子素顏照，照片中，陳錦玉雖頂著素顏，卻不見臉上有太多歲月的痕跡，此外，她對著鏡頭露出淡淡笑容，也被網友大讚：「由內而外散發出的自然氣質美女」。

(中時新聞網)