金曲歌王王力宏一出道就被貼上優質偶像封號，不僅因為他外貌帥氣，頂著美國伯克利音樂學院名校的高學歷，更傳出他一家都是學霸，爸媽各自從台大醫學系及政治大學畢業，據知王爸爸在美國是「神經科」專業醫師，從醫30多年。昨(6日)王力宏罕見父母合影，網友讚王爸、王媽都超有氣質，還有張超強夫妻臉，兩人五官彷彿像是複製貼上。

王力宏剛出道不久就被起底家世驚人，奶奶是清華大學經濟系畢業，著有《會計學原理》等書，舅公許倬雲就讀台大歷史系，父母親則是台大、政大畢業的高材生，哥哥王力德是芝加哥大學醫學博士，弟弟王力凱更是從麻省理工學院(MIT)畢業，可見一家人的優質基因。

網友讚王力宏爸媽有夫妻臉。（圖／翻攝自王力宏 Wang Leehom臉書）

王力宏跟爸媽合影。（圖／翻攝自王力宏 Wang Leehom臉書）

王力宏先前透露，哥哥的研究室從哈佛大學搬到被封為「希望之城」的貝克曼研究所，他讚哥哥是優秀的兒科癌症研究科學家，而先前王力宏上《吐槽大會》時，自嘲因為家裡每個人都學歷高，相較之下他只能算是「學渣」，過去他也在書中坦言，年輕時考上醫學系，但念了一年就發現志不在此，跟家人溝通後才如願轉到音樂系，如今才會成為藝人做音樂給大家聽。

王力宏分享助眠音檔。（圖／翻攝自王力宏 Wang Leehom臉書）

昨王力宏發文，寫下：「我最愛的訪客來了一起看電影」，虧說：「爸爸媽媽情侶裝」、「我先拍照再擠中間」，引來網友稱讚王家父母有夫妻臉，「一家人慈眉善眼」。今早王力宏透露知道很多人有睡眠問題，但他不喜歡朋友吃安眠藥，後來發現「催眠」很有效，他利用英國催眠師Glenn Harold的資料製作了助眠音檔，找來羅北安老師幫忙配上中文配音，「很多朋友都說非常有用！如果你也會失眠，我真心地希望這個音檔能幫到你。只送不賣，純粹因為關心你睡眠品質的二哥想讓你一夜好眠」，並附上下載連結，粉絲大讚：「二哥太溫暖」、「第一眼以為二哥被盜號了」、「力宏越來越注重人文關懷了，真的敬佩」、「感謝，最近失眠挺嚴重的」，王力宏則親回：「希望能幫到你」。

(中時新聞網)