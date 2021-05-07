下周國際新聞事件
5/10 周一 澳洲3月零售銷售
英國4月Halifax房價指數
美國4月消費者通膨預測
業績報告：京東
5/11 周二 日本3月家庭支出
澳洲4月HIA新屋銷售
義大利3月工業生產
歐元區/德國5月ZEW經濟信心指數
美國3月非農職缺
5/12 周三 美國API原油庫存
韓國4月失業率
澳洲3月建築許可
德國4月通貨膨脹率
英國3月工業生產
英國第一季經濟成長率
法國4月通貨膨脹率
法國IEA原油市場報告
歐元區3月工業生產
美國4月核心通膨率
業績報告：豐田汽車、阿里巴巴
5/13 周四 澳洲5月消費者通膨預測
美國初次申請失業補助
美國申請失業補助4周均值
美國4月生產者物價指數
業績報告：迪士尼
5/14 周五 法國首季失業率
美國4月零售銷售
美國4月工業生產
美國5月密西根消費者信心
業績報告：本田汽車、瑞穗金融、三井住友金融
(時報資訊)
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