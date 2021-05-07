下周國際新聞事件

5/10 周一 澳洲3月零售銷售

英國4月Halifax房價指數

美國4月消費者通膨預測

業績報告：京東

5/11 周二 日本3月家庭支出

澳洲4月HIA新屋銷售

義大利3月工業生產

歐元區/德國5月ZEW經濟信心指數

美國3月非農職缺

5/12 周三 美國API原油庫存

韓國4月失業率

澳洲3月建築許可

德國4月通貨膨脹率

英國3月工業生產

英國第一季經濟成長率

法國4月通貨膨脹率

法國IEA原油市場報告

歐元區3月工業生產

美國4月核心通膨率

業績報告：豐田汽車、阿里巴巴

5/13 周四 澳洲5月消費者通膨預測

美國初次申請失業補助

美國申請失業補助4周均值

美國4月生產者物價指數

業績報告：迪士尼

5/14 周五 法國首季失業率

美國4月零售銷售

美國4月工業生產

美國5月密西根消費者信心

業績報告：本田汽車、瑞穗金融、三井住友金融

《國際金融》旅遊石油股攪局 歐股收低
《國際油價》原油亞洲電子盤止跌回升

(時報資訊)

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