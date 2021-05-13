英國央行(BoE)政策制定官員Jonathan Haskel周三指出，他不太擔心英國中期的通膨前景，但是會注意疫情對英國生產力的傷害。

英國央行在上周預期，消費者物價將從目前的0.7%，到今年底將上升至超過2.5%，但是到明年下降到2%的目標水準。

央行並預測，隨著英國從疫情中復甦，英國經濟將迅速彈升；而供應鏈的干擾、高油價將在短期帶來通膨壓力。

Haskel在美國Tuck商學院主辦的線上會議中表示，「我不是那麼擔心通膨，會有很多創紀錄的數據，創這個，創那個；就像在彈簧床彈跳，會再次彈下」。

而比通膨更重要的是，中期的後果正在進行中，特別是經濟中有許多可怕的後果。

英國央行曾提出警告，認為疫情期間，商業投資的下滑，可能會限制了企業跟上需求增加的能力。

Haskel認為，「如果供給方的產能有問題，而經濟開始熱了，那麼我們就會陷入麻煩」。

(時報資訊)