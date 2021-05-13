料需求樂觀，周三歐美原油期貨漲逾1%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至5月7日當周，美國原油庫存減少42.7萬桶，儘管略低於外界原先預期的減少280萬桶，但分析師認為，庫存下降以及上周原油出口量減少至180萬桶/日，都是使價格得到支撐的利多因素。

此外，國際能源署(IEA)也表示去年原油供應過剩的現象已經結束，即便伊朗增加出口，但供需缺口仍會擴大，主要是受美國、中國需求前景良好所致，並預期下半年需求將呈樂觀態度，終場油價收漲；其中美國原油漲幅1.2%，倫敦原油漲幅1.1%。

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.80美元，報每桶66.08美元；6月熱燃油漲0.03美元，報每加侖2.07美元；6月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖2.16美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.77美元，報每桶69.32美元。(商品行情網)

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