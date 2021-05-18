需求推動，周一歐美原油期貨漲逾1%；隨著英國經濟重啟，歐洲多國逐漸放寬防疫限制，加上數據顯示，上周日美國航空旅行人數飆升至180萬，激勵油價收紅；據了解，先前美國大型成品油營運商(Colonial Pipeline)，受駭客攻擊導致系統中斷六天，引發了大規模搶購現象．令汽油零售價格觸及七年以來新高。

然而中國4月工業生產率儘管成長9.8%，但低於3月的14.1%，顯示經濟數據成長放緩，加上4月原油加工量的成長率也不如預期，故限制了終場漲幅；其中美國原油漲幅1.4%，倫敦原油漲幅1.1%。

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.90美元，報每桶66.27美元；6月熱燃油漲0.02美元，報每加侖2.06美元；6月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖2.16美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.75美元，報每桶69.46美元。(商品行情網)

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