受到美國及歐洲國家放寬旅行限制的影響，加上夏季駕車出遊量增加，市場預期將能進一步提振汽油和航空燃料的消耗，激勵盤中油價反彈；周五(5/7)截至台北時間上午12點05分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.34美元，報每桶65.05美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.36美元，報每桶68.45美元。(商品行情網)

(時報資訊)