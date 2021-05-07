《國際油價》原油亞洲電子盤止跌回升 12:172021/05/07 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到美國及歐洲國家放寬旅行限制的影響，加上夏季駕車出遊量增加，市場預期將能進一步提振汽油和航空燃料的消耗，激勵盤中油價反彈；周五(5/7)截至台北時間上午12點05分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.34美元，報每桶65.05美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.36美元，報每桶68.45美元。(商品行情網) 《電腦設備》專業影音助攻 宏正4月營收年增1成 《國際金融》旅遊石油股攪局 歐股收低 (時報資訊) #美國 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》電子已見買方低接(倫元投顧提供) 07:462021/05/07 財經 《商情》供應擔憂 期銅漲1.13％創歷史新高 11:442021/05/07 財經 《商情》黃金亞洲電子盤2個月高點徘徊 11:102021/05/07 財經 《熱門族群》業績不敵陸拚增產預警 台塑四寶臉鐵青 10:182021/05/07 財經 買盤拉抬人氣股 台股早盤反彈逾百點 09:192021/05/07 財經 電子股人氣急凍 成交占比近五年新低 04:102021/05/07 財經要聞 《商情》歐美經濟趨好 日本期膠漲近6周新高 10:182021/05/07 財經 《基金》原物料基金渾身帶勁 大宗商品估再漲1成 11:442021/05/07 財經 頭條揭密》澳洲與中國關係是如何走到翻臉這一步 03:452021/05/07 政治 《商情》下游需求強勁 國內SM結算價連四紅 11:262021/05/07 財經 強強聯手 友達台大產學合一 04:102021/05/07 地方新聞 財經熱門新聞 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 台塑示警行情恐觸頂 塑膠股一片臉綠 專家這樣說 - 財經 印度疫情...威脅全球經濟 - 全球財經 - 工商時報 駁陸6年攻台說 卜睿哲：能力不等於意圖 - 產業財經 - 旺報 【神秘鞋王2】鞋廠賺低調飽飽 代工CONVERSE發跡鄉親嘸人知 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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