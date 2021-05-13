比特幣在周四亞洲交易時段彈升到5萬美元之上；此前特斯拉老闆馬斯克(Elon Musk)在推特上表示，由於氣候變遷的考量，將不會接受比特幣進行車輛交易。比特幣隨後在周三大跌17%。

在馬斯克發文兩小時內，比特幣從5萬4819美元跌到4萬5700美元。而周四亞洲交易時段早盤則收復了跌幅的一半，來到約5萬0196美元。

第二大加密貨幣以太幣也循相同模式，下跌14%，來到3550美元的低點，周四再彈升到3965美元。

馬斯克擔憂比特幣開採和交易過程中，讓化石燃料的使用量增加，尤其是煤炭。馬斯克也表示，不會出售比特幣，一旦數位貨幣採礦者轉向綠色能源，他將恢復接受比特幣。

東京NLI研究所研究員Sakuma表示，比特幣採礦者的大量使用能源，眾所皆知，已不是新聞，如果再加上馬斯克近期對狗狗幣的評論，顯示其對加密貨幣的熱情可能正在減退。

Amber集團美國主管Jeffery Wang認為，傳統市場對風險資產的大量拋售，可能為另一原因；不認為是馬斯克的新聞帶動拋售，也可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。

周三標普跌2.1%，那斯達克跌2.7%。

(時報資訊)