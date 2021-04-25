美是一種主觀意識，每個人對於美的看法也大不同。近日陸網就瘋傳一張大陸陝西小姐選美照，照片中7位佳麗穿著比基尼排排站，自信展現好身材，未料照片也吸引大批網友吐槽，甚至還有人質疑這根本是山寨選美比賽。

近日陸網瘋傳一張選美照，照片中7位妙齡佳麗穿著比基尼站成一排，背板還印有「第9屆陝西小姐評選活動」。只是這張照片也引發網友爭相吐槽佳麗身材，評論一則比一則還毒舌「我的媽呀真丟著陝西人的臉，陝西漂亮女孩多的很，長成這樣上台真丟人」、「女兵馬俑」、「呵呵……我也不厚道的笑了」、「現實版勇氣」。

第9屆陝西小姐去年底宣布報名活動開始，記者會上更請到多位佳麗助陣。(取自搜狐娛樂)

甚至還有人質疑這是一場山寨選美比賽，不過根據陸媒報導，這是一場真正的官方選美，且第9屆陝西小姐還是自去年底展開。該活動旨在通過評選陝西青年女性的優秀形象代表，對內樹立「人人都是陝西形象大使」理念，對外傳播陝西新時代形象，先後有超過萬名當地佳麗參與選美。

對於陝西小姐選美遭到惡評，大陸資深媒體人凱雷也有話想說，他在微博寫道：「陝西小姐評選也是一個動態過程，每個人都有參賽的權利，參賽選手展示環節都很正常，大家只是希望看到最後的冠亞季軍組，為這些勇敢的女選手喝彩，展現真實自我。」網友也留言附和，海選不都是這樣嗎？大家期望太高了。

(中時新聞網)