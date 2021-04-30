臉書財報亮眼 美股收紅標普創新高 05:472021/04/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臉書財報亮眼(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臉書在公布亮眼財報後股價勁揚，推動美股今天收漲，其中標普收盤創新高，與此同時投資人正觀望即將公布的亞馬遜財報。 道瓊工業指數上漲239.98點或0.71%，收34060.36點。 標準普爾指數揚升28.29點或0.68%，收在4211.47點。 科技股那斯達克指數上揚31.52點或0.22%，以14082.55點作收。（譯者：陳正健）1100430 美國維持鴿派不變 台股早盤大漲逾百點 《國際產業》家電拉抬 Q1韓LG財報好到爆 (中央社) #財報 #指數 #創新高 #臉書 #美股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 偷改王文洋兒臉書帳號 學弟及家人連帶賠20萬元 20:122021/04/29 社會 《國際金融》歐企財報爭氣 歐股逼近歷史高點 16:152021/04/29 財經 微軟財報超預期 04:102021/04/29 全球財經 《美股掃瞄》聯準會維持政策不變 標普500指數近收平 08:532021/04/29 財經 外資升猛 電子人氣股甦醒 04:102021/04/29 財經要聞 解封倒數 永豐金：優先布局美股重災慘業 20:062021/04/29 財經 《集中市場》外資轉賣超63億元 台股虎頭蛇尾 15:072021/04/29 財經 台股再創新高估爆7千億天量 聯發科1185元跳空漲停 09:072021/04/29 財經 科技巨頭財報亮眼 美股4大指數齊漲 臉書一度勁揚7％ 21:452021/04/29 財經 《美股》蘋果業績大噴發 所有產品連2季實現2位數增長 09:272021/04/29 財經 《其他電子》耕興1Q營收、獲利雙創高 08:532021/04/29 財經 國際熱門新聞 暴瘦22公斤像骷髏頭 俄異議領袖納瓦尼駭人影像首曝光 - 國際 - 中央社 拜登演說直指中國 歡迎來競爭 - 國際大事 - 中國時報 世衛官員警告 印度疫情危機可能發生在任何地方 - 國際 - 中央社 美國家庭計畫撒50兆 向最富人增稅 - 國際大事 - 中國時報 梅根適應不了王室生活 都是他害的 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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