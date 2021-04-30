臉書在公布亮眼財報後股價勁揚，推動美股今天收漲，其中標普收盤創新高，與此同時投資人正觀望即將公布的亞馬遜財報。

道瓊工業指數上漲239.98點或0.71%，收34060.36點。

標準普爾指數揚升28.29點或0.68%，收在4211.47點。

科技股那斯達克指數上揚31.52點或0.22%，以14082.55點作收。（譯者：陳正健）1100430

(中央社)