聖暉（5536）6日公布第一季財報。受惠半導體、電子零組件及生技醫療等產業客戶建廠及擴產的需求增溫，帶動無塵室及機電系統整合工程施作進度暢旺，挹注首季合併營收35.76億元，年成長16％；稅後淨利歸屬母公司業主1.78億元、EPS達3.13元，分別年減18％、22％。

聖暉強調，首季獲利減少，主因是高毛利服務收入較去年同期減少，加上成本因原物料價格與人工上漲、策略性專案毛利較低，以及股本增加所致。

聖暉表示，受惠全球供應鏈重組趨勢，加速生產基地分散，拉升台灣、東南亞地區新廠擴建及擴增產能需求持續熱絡，台灣及東南亞地區營收分別年成長12％、90％；尤其在集團業務接單表現上，第一季整體接單金額更較去年同期大幅成長，進一步推升未完工在建工程案量保持高水位之能見度，創造集團整體營運良好發展前景。

聖暉6日同時公布4月合併營收達19.34億元，年成長高達38％。聖暉表示，受惠主要客戶持續加速無塵室及機電系統整合工程訂單施作進度，貢獻集團整體業績表現持續向上成長，同步寫下連續5個月合併營收創下歷年同期新高的亮眼成績；今年前4月合併營收達55.10億元，年成長23％。

展望2021年第二季，聖暉持審慎樂觀看法，未來持續專注多產業、多區域、多工種的營運策略，在中美貿易戰與疫情影響下，看好全球供應鏈重組腳步不變、台商回流投資需求熱絡，創造聖暉營運良好的成長環境，以目前整體未完工在建工程案量水準，有望進一步拉升集團整體營運規模。

此外，聖暉仍持續發揮大小型專案接單彈性、多年海外施工經驗、強化垂直水平整合效益，朝全方位機電專業統包工程（EPCM）服務，以擴大營運範疇與競爭力，推升未來營運表現。

(工商 )