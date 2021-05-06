市場對企業獲利樂觀下，激勵6日韓國股市早盤開低走高，KOSPI指數暫為3,163.57點，上漲16.2點，漲幅0.51%。2021年迄今，KOSPI已漲一成左右。同時，韓元卻走貶。

三星電子跌0.61％，SK海力士也跌2.27％，而樂金化學漲0.22％，Naver則跌0.27％。

美東時間4日，美國財長葉倫（Janet Yellen）預估，通貨膨脹對美國經濟不會造成問題，因為景氣復甦期間，伴隨的物價上漲應該只是短暫現象。

Bookook證券認為，因為葉倫有澄清要升息看法，加上放空禁令解除後，上下波動趨緩，因此韓股表現還算差強人意。

根據韓國央行4日揭露4月會議記錄，委員們認為即使景氣預料將回溫，但尚不需要變動現有寬鬆貨幣現況，因為新冠疫情發展性不明確。

最新匯價，目前1美元可兌換1,124.4韓元，韓元貶值0.16％。

(時報資訊)