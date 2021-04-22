28歲新疆女神迪麗熱巴擁有像洋娃娃般的盛世美顏，不但入選「全球最美臉蛋100名」也是不少女性的整形範本。一名抖音網紅因長得神似迪麗熱巴人氣大升，她近日公開自己整形前的舊照，引起網議論。

這名抖音女網紅匿名「青青」，臉部輪廓非常深邃，歐式大雙眼皮、挺直的鼻樑、櫻桃小口和精緻的下顎輪廓，都和迪麗熱巴相似，尤其套上濾鏡後，簡直跟本尊一模一樣，濃密又纖長的睫毛襯托水汪汪大眼，一眨一眨電力十足。

青青長得很像迪麗熱巴。（圖／微博@青青）

不過，青青自爆像迪麗熱巴的高顏值全靠整形，貼出幾張自己還沒動刀前的舊照片，只見以前的她膚色蠟黃、長了不少粉刺痘痘，臉部線條較不明顯，鼻型扁塌、鼻頭也較寬大，雖然擁有明顯的雙眼皮，但看起來有些無神，與現在精緻的模樣相差甚多，讓許多陸網跌破眼鏡，驚訝地留言詢問：「到底鼻子在哪做的？」、「這改變也太大了吧？」、「脫胎換骨啊」，還被挖出真實年齡，外貌看起來像20幾歲，實際上已經33歲，完全看不出來，整得相當成功。

青青整形前後差異大。（圖／微博@青青）

消息傳到台灣後，眾多網友認為青青整形前底子就不差，「就算沒整形，化妝遮瑕一下，也是美女了」、「本身也是不錯才有辦法做成這樣」誇讚青青整得很好看，忍不住歪樓：「所以整形醫師收費高是有原因的」、「這樣看來，大陸的醫美比台灣強喔」、「整形醫生是哪一位，可以介紹一下嗎？」等。

(中時新聞網)