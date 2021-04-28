西門猛鬼大廈「20年奪30命」 揭西寧國宅恐怖真相

陳姓女網紅「MC姊」26日深夜在俗稱西門猛鬼大廈的「西寧國宅」墜樓輕生，她當天下午曾在臉書留下某男子照片，內容提及很愛對方，也說自己長期受精神疾病所苦，疑似因感情困素想不開；據悉MC姊曾在臉書許多爆料社團發文出沒，被網友稱作「爆怨名人」，如今輕生訊息也讓臉書網友們相當錯愕。

警方26日深夜11時接獲民眾報案，曾發生多起事故的西寧國宅，疑似又有人尋短，1名女子頭部、身體多處重傷骨折，倒臥在1樓中庭，警消到場後將傷者送往馬偕醫院救治，1小時後傷重不治；警方事後查出死者是網上小有名氣的陳姓網紅MC姊；MC姊當天在臉書上留下最後貼文，是前男友的照片，內容寫上「我走了，對不起，我真的很愛林OO」等文字。

MC姊輕生的消息被轉傳至網路上後，就有眼尖的網友認出她其實是「爆怨名人」，經常在臉書許多爆料社團發文，沒想到突然傳出輕生的消息，讓網友感到相當錯愕，留言說「曾經的爆系紅人，最後這樣收場」、「之前在爆怨還常看到她po文，沒想到」、「爆系很紅的人耶…R.I.P.」。

MC姐曾在個人社群帳號透露罹患憂鬱症，也曾受到網友不理性對待，去年曾在IG帳號寫到「新帳號，一直被酸民弄很煩」，臉書上也說「遇到神經病，來我這亂」，還與網友互嗆「等笑話就滾」、「你就是那個缺德的人」；此外，她也相當喜歡歌手黃義達，先前在臉書道歉寫下「對不起，沒能陪你到20年」，種種內容顯見她情緒長期不佳，恐怕是輕生的原因之一。

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(中時新聞網)