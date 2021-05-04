資深媒體人李艷秋日前踢爆，台鐵挪用工程管理費，每個月花86萬養網軍搞內宣，近日她再度接到檢舉，指出這些標案幾乎都是「近親繁殖」，從幕僚小組、標案評委、得標廠商、得標下包，全是一掛人，對此，她諷刺表示，「綠卡真香，每個人都來一張吧！」

李艷秋今（4）日在臉書指出，要想拿到標案，有綠卡最好，沒有的話也要有綠色關係鏈，並揭露網軍始祖「春露公司」得標就是這樣的模式。李艷秋表示，春露拿到台鐵政策宣導標案1550萬，這個標案在108年11月18日公告、12月16日決標，但奇怪的是，春露早在11月28日就以「美學幕僚小組」成員身份出現台鐵一項成果報告會相關的活動上，負責報告整體行銷宣傳。

李艷秋指出，標案2月16日決標，但春露早在11月28日就以「美學幕僚小組」成員身份出現在成果報告會上。（圖／摘自李艷秋臉書）

查詢政府採購公報，更讓李艷秋覺得奇怪的是，春露共標到兩項台鐵的案子，其中根本沒有美學標案，她質疑，春露為什麼是美學幕僚小組的成員呢？誰邀的？多少錢？後來拿到1550萬標案，是早就內定了？但向台鐵查證，台鐵完全不回應。依照目前看得到的資料，李艷秋得出的結論是：春露沒有經過正式的標案，就在台鐵內部運作，經費不知從何處挪用；1550萬公開招標是幌子，春露是早就內定的。

李艷秋表示，春露兩次得標都有美學小組成員相挺，他們不但擔任評委，互相協助拿取標案，還自己參與拿標，已知美學成員介入10件標案、金額7500萬，得標的廠商又下包給評委，形成一個近親繁殖的利益集團，有標大家拿、有錢大家分。

李艷秋更指出，這些人吃香喝辣，台鐵卻因加班費預算少編了一半，109年欠員工兩個月加班費發不出來，一共3000萬；而做美化、搞宣傳、養網軍，沒預算也擠出個億，監委真該好好查查，為什麼加班費只編一半，另一半去哪了？

此外，李艷秋說，春露依契約必須回覆粉絲頁留言，卻被審計單位抓到，在7617筆留言中只回了60筆，執行率低於1%，根本績效不彰，若依契約裁罰，應罰春露189萬8400元，結果台鐵只開罰37萬3800元應付審計調查，明顯裁罰過低，有圖利之嫌。她痛批，自己人官官相護，彼此掩護，台鐵怎不賠錢？

春露回覆粉絲頁留言執行率低於1%，台鐵只開罰37萬3800元應付審計調查，李艷秋痛批，官官相護，台鐵怎不賠錢？（圖／摘自李艷秋臉書）

李艷秋直言，台鐵的荒唐是個縮影，映照的是這個政府從上到下「正事不重要，宣傳最必要」「綠卡最夠力，同志享福利」，這個共生鏈隨著民進黨長期執政，將有更多人擠破腦袋加入，像普悠瑪和太魯閣號這樣的慘劇，交由網軍帶風向、甩鍋前朝或基層，再利用社會善良捐款，喊幾句改革的口號就過關了，下次再出事，再操作一次就行了。

民進黨會在一次次的慘劇中得到教訓嗎？李艷秋斷言「不會！」因為網軍已經害死了外交官，何曾看到他們收斂？專門為蘇貞昌出征及帶風向的網軍頭子，下台後立刻回鍋高升，查查各單位，不知有多少預算偷偷挪給網軍用？

綠卡最夠力，同志享福利 台鐵挪用工程管理費，每個月花86萬養網軍，『李艷秋的新聞夜總會』再度接到檢舉，這些標案幾乎都是近親繁殖，從幕僚小組、標案評委、得標廠商、得標下包，全是一掛人，要想拿到標案，有綠卡最好，沒有的話也要有綠色關係鏈。 ... 由李艷秋的新聞夜總會發佈於 2021年5月3日 星期一

(中時新聞網)