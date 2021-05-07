矽晶圓大廠環球晶（6488）表示，連續的季營收成長，主要來自韓國新建的12吋廠順利投產，且在第一季已經提前達到滿載生產、滿產能產出。除韓國廠之外，環球晶圓集團內其他各國的12吋、8吋、氮化鎵（GaN）和碳化矽（SiC）產線目前也都在現有廠區內積極進行產能擴充。

關於環球晶第一季EPS較上一季衰退之主要原因，除了二月的日本7級地震與美國超低溫的天然災害、運輸費用及原物料成本增加，以致毛利微幅下降外，亦受到持有Siltronic AG股票之評價損失所致。為成功收購Siltronic，環球晶圓及其子公司從公開市場購入Siltronic股票，合計持有其13.67％之流通在外股數。此投資目前帳列短期投資透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，依國際會計準則逕行評價會計處理，需待相關之主管機關核准收購並完成交割後，始予轉列採用權益法之投資逕行投資損益之認列。

第一季底，因Siltronic股價走低及歐元匯率波動，而按公允價值衡量，列為其他損失，金額近新台幣8億元，致影響整體EPS表現，惟若排除前述評價因素，環球晶圓的第一季EPS將與前幾季的高水位相近，而前述股票之公允價值衡量於收購案完成並正式交割時，將按公開收購價格（即每股145歐元）認列。

環球晶圓收購Siltronic AG一案已於昨日成功獲得台灣公平會審查通過。迄今，本案已取得德國、奧地利、韓國及台灣反壟斷主管機關以及美國外國投資委員會審查通過。目前仍需取得其他相關主管機關核准，預計將於2021年下半年完成。

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