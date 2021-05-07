台東縣政府打算在知本溼地開發光電，引發卡大地布部落族人出現正反聲音，反對派7日集結400人上街遊行，砍下稻草人頭象徵「出草」，藉此表達反對立場。（蔡旻妤攝）

台東縣政府打算在知本溼地開發光電，引發卡大地布部落族人出現正反聲音，反對派7日集結400人上街遊行，砍下稻草人頭象徵「出草」，藉此表達反對立場。（蔡旻妤攝）

台東縣政府打算在知本溼地開發光電，引發卡大地布部落族人出現正反聲音，反對派7日集結400人上街遊行，砍下稻草人頭象徵「出草」，藉此表達反對立場。（蔡旻妤攝）

台東縣政府打算在知本溼地開發光電，引發卡大地布部落出現正反聲音，支持派7日拉布條至縣議會遞交陳情書。（蔡旻妤攝）

台東縣政府打算在知本溼地開發光電，引發卡大地布部落出現正反聲音，支持派7日拉布條至縣議會遞交陳情書。（蔡旻妤攝）

台東縣政府3年前在知本溼地，也是卑南族卡大地布部落傳統領域開發161公頃的光電區，然至今還未開發，部落內出現支持及反對的聲音，7日由縣議員陳政宗帶領400人遊行抗議並象徵性出草表達反對；而同意派也率50名族人到縣議會陳情。對此，縣府並無代表出面，僅發表書面聲明。

由陳政宗帶領的卡大地布部落領導階層，集結台東縣6大原住民族群代表，號召400人，抗議遊行隊伍從台東縣立體育場、市公所一路遊行至縣府，舉著抗議標語「知本光電撤回去」，高喊退回開發案。

抗議現場更準備3個稻草人，由部落領袖高舉勇士配刀砍下稻草人頭，象徵「出草」堅決表達部落反對立場，更有氣憤族人拎起稻草人，逕直衝向受管制的縣府內，與警方發生衝撞，讓警方一度拉起防護網，並舉起警告牌，氣氛一度緊張。

然而，有一群族人認同開發光電，拉起「諮商同意儘早開工」布條來到縣議會，主張「活用領域造福族人」；他們認為土地閒置了30幾年，從未有人提出如何規畫，況且土地是租給廠商，部落最終還是擁有傳統領域主權，並能藉此推動產業發展。但同時也要求議會應督促縣府掌握此案中央單位審理進度，並請縣府提出同意展延相關說明，隨後由族人代表陳百蘭將陳情書遞給議長吳秀華。

爭議3年的光電開發案使部落分裂，撕裂族人情感；部落領袖代表認為未來將有更多傳統領域開發案，會造成部落對立，政府更應重視，也呼籲中央原住民族委員會應出面協調，協助捍衛原住民族權益。吳秀華表示，太陽能光電園區在卡大地布部落出現同意及反對的聲音，這沒有對錯，在民主社會中希望大家能夠找到最大的公約數，來維持部落的發展與和平。

而台東縣政府書面聲明強調，這項開發案一切合法，部落諮商同意權也合法進行，縣府會依法行政也尊重部落；但部落領導階層並不認同，預告6個月後集結全國部落再發動抗爭。

(中時 )