一班從台東開往樹林的台鐵普悠瑪445車次，昨(9)日從羅東站出發後不久，通過蘭陽大橋時突然失去動力，卡在橋上20分鐘；對此，台北市議員羅智強忍不住在臉書上大罵，直呼蔡英文執政至今，台鐵出包次數史無前例，而蔡政府處理危機的方式就只有101招：靠網軍；羅智強狠酸這就是蔡英文的治國秘訣。

從台東開往樹林的台鐵普悠瑪445車次，從羅東站出發後不久，通過蘭陽大橋時，在大橋北端疑因機車頭故障，失去動力，不久隨即排除狀況，列車現已正常行駛，但宜蘭、南港等站誤點約20分鐘。有網友在臉書貼出照片表示，列車卡在蘭陽大橋，動彈不得將近20分鐘。

有網友在臉書貼出照片表示，台鐵普悠瑪號445車次開往樹林的列車，9日晚間臨時卡在蘭陽大橋，動彈不得將近20分鐘。(圖/截自臉書)

對此，羅智強今日在臉書砲轟蔡政府，表示蔡英文執政5年來，台鐵以史無前例的密度不斷的、不斷的、不斷的出包，有的包運氣好沒有鬧出人命，有的包如普悠瑪、太魯閣，造成慘重傷亡；而全身長蟲的台鐵，其腐敗的來源就是只顧酬庸雞犬、完全踐踏專業的民進黨，所以才會讓違規記錄爆表的民進黨黨代表李義祥不斷的拿到台鐵標案！

從根腐敗的蔡英文政府應對危機就只有101招：「養網軍」，好像只要有網軍帶風向，台鐵出包死再多人也不怕！羅智強狠酸這就是蔡英文的治國秘訣。

而該文發出前，台鐵太魯閣號402次又發生死亡意外，於今早7點11分行經宜蘭頭城至礁溪間的平交道時，撞擊一位侵入路線路人，台鐵局於7點29分回報，該路人確定死亡，已通知救護車將其送醫，並派警察前往處理，目前該段維持單線雙向行車。

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(中時新聞網)