雙北疫情提升到三級警戒，逛街人潮也減少。蔡英文總統今天表示，空無一人的背後，是團結防疫的展現。她也呼籲大家，立刻下載台灣社交距離App，自動比對有沒有接觸過確診者，保護自己也保護家人。

蔡英文今天在臉書貼出街道人車稀疏的照片表示，謝謝雙北民眾，今天路上人潮明顯減少。「當大家重視自身防疫，就是重視你愛的人」。

她說，看到在臉書上今天許多人都上傳了「空無一人」的照片。空無一人的背後，是團結防疫的展現。只要繼續保持，我們一定能克服疫情挑戰。

除了減少不必要的出門機會，蔡英文指出，透過科技，我們還可以再加強防疫。她要推薦大家，立刻下載台灣社交距離App，自動比對有沒有接觸過確診者，保護自己也保護家人。

她說，這個App，是由衛生福利部、行政院資安處、台灣人工智慧實驗室合作開發，嚴格遵守資安規範，能夠充分保障隱私。在App的介紹裡有詳細說明原理，保證不必註冊帳號、不用上傳資料、更不會擷取個資，「請大家放心使用，更別忘了教導家中的長輩一起使用喔！」並再度呼籲「團結防疫守台灣」。

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(中時 )