趙又廷、高圓圓是演藝圈的模範夫妻，小倆口在2014年步入禮堂，並在前年生下女兒，幸福組成一家三口，儘管趙又廷與高圓圓結婚7年又升格當新手爸媽，小倆口互動依舊超有愛，陸網今（27日）就曝光一組小倆口私下約會照，趙又廷眼神噴愛摟高圓圓，夫妻深情對望更是甜爆了。

趙又廷和高圓圓平時雖然忙拍戲、各忙各的，不過兩人互動還是像熱戀中的情侶，陸網今曝光一組趙又廷和高圓圓的探班照，只見趙又廷面露笑容、伸長手臂迎接愛妻，高圓圓則是小跑步地奔向丈夫，短短幾秒的互動影片早就閃翻全網。

趙又廷面露笑容、伸長手臂迎接高圓圓，小倆口接著又並肩有說有笑，互動超甜蜜。（圖／取材自新浪娛樂）

小倆口接著並肩聊天，兩人似乎是說著有趣的事，趙又廷看著老婆露出開心的笑容，高圓圓被老公逗樂到仰頭大笑，兩人看著彼此的眼神散發愛意，畫面閃翻。

事實上，不論是趙又廷或高圓圓到哪裡拍戲，彼此都會愛相隨去探班，小倆口在婚前也約定好，會盡量每2個小時回復對方一次訊息，不讓另一半擔心，趙又廷日前接受訪問，被問到大家都說他是「高圓圓老公」的感想，趙又廷表示自己完全不在意，反而覺得是好事。同時，趙又廷也很鼓勵高圓圓產後復出、回歸螢光幕，趙又廷日前曾向陸媒表示，自己也是老婆的粉絲，因此很希望高圓圓能再拍作品給大家看，趙又廷談話之間滿是對高圓圓的愛護與疼惜。

(中時新聞網)