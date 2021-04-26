台日桌球好手江宏傑、福原愛（小愛）的婚變風波延燒將近2個月，江宏傑在上周五（23日）正式向高雄法院訴請離婚，並爭取2名子女監護權，一對兒女最後由誰照顧，勢必成為外界焦點，而美女律師李怡貞今（26日）則對此發表看法：「內行人應該都知道，江宏傑提離婚其實主要目的，就是在處理孩子」。

江宏傑上周向法院訴請離婚，時常談論時事的李怡貞，今下午則在臉書發表看法，表示江宏傑、福原愛的婚姻前陣子受到高度關注「甚至疑似被關注到不得不離婚的狀態」，不過隨著江宏傑訴請離婚，李怡貞則認為：「現在最重要的是兩個孩子的親權行使歸屬。」

李怡貞臉書全文。（圖／取材自女人大律師李怡貞臉書）

李怡貞進一步指出：「內行人應該都知道，江宏傑提離婚其實主要目的就是在處理孩子」，表示孩子的親權是以未成年子女最大利益去考量，李怡貞也感性說：「孩子是無辜的，越討論越炒作」，表示新聞都會留下痕跡，一對子女長大也會看到，並呼籲外界讓江宏傑、福原愛好好的理性處理。

江宏傑提出離婚，並已聘請律師，隨後，福原愛也透過日本事務所回應：「謝謝江先生提供一個協議的場合，對於孩子們，我想要選擇最好的方式，請大家繼續溫暖的守護我們。」福原愛對江宏傑的稱呼從「小傑」變成「江先生」，也顯示這段童話婚姻真的回不去了。

(中時新聞網)