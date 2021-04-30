過去被譽為「日本第一美女」之稱的資深女星中山美穗，在1995年以電影《情書》紅遍全亞洲，更是許多男粉絲的夢中情人，但多年前爆出拋夫棄子一事，人氣不如以往；51歲的中山美穗最近上節目宣傳戲劇作品，臉蛋更腫成麵龜，表情也顯得僵硬，遭網友質疑注射「玻尿酸」過量導致，和以往美顏差很大。

中山美穗向來給人高貴優雅的氣質，但從去年滿50歲後，外表和過去就出現明顯變化，近期她參與劇集《警視廳零系》演出，特地和男主角小泉孝太郎上節目宣傳，但被觀眾注意到，中山美穗做表情時臉部顯得僵硬，意外引起討論。

中山美穗近日上節目宣傳戲劇作品，臉部表情僵硬，遭疑注射過多玻尿酸導致。(圖/ 摘自東網)

中山美穗變成麵龜臉，引起網友熱議。(圖/ 摘自東網)

其實早在去年中山美穗出席戲劇作品記者會，就被發現臉部浮腫又老態，崩壞模樣更被網友淚喊「還我女神」，一度有傳出她太愛喝酒才會變這樣；這次則有粉絲猜測，中山美穗近年多次被質疑老態，她為了恢復年輕美顏「進廠維修」，注射過多「玻尿酸」，才會導致臉腫成麵龜，而打針後臉部也會變得僵硬。

而中山美穗昔日是日本80年代人氣偶像代表之一，她在2002年嫁給小說家兼音樂家的辻仁成，讓不少男粉絲心碎；豈料，結婚10多年後，中山美穗被爆出偷吃小3歲音樂家涉谷慶一郎，在2014年宣布離婚消息，兒子也由前夫照顧，被冠上「拋夫棄子」的臭名。

(中時新聞網)