台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，一名30歲方姓男子疑酒後駕黑色賓士車行行經東興路一段與樹義一巷路口時，疑似車速過快，撞上一名正在過馬路的女子，由於撞擊力道過大，當場無生命跡象，送醫急救仍回天乏術，方男經酒測已超標，肇事原因仍待警方調查釐清。而後來警方證實，死者為資深媒體人黃暐瀚的母親，引發網友討論。

警方調查，當時方姓男子是駕駛自小客車沿東興路一段由南往北方向直行，在樹義一巷路口撞上70歲沿樹義一街由東往西方向步行橫越馬路陳姓女子，由於撞擊力道猛烈，陳女遭拖行並彈飛50公尺，警消到場救護，發現他左腳骨折、顱內出血，已無生命徵象，經送中山醫急救無效。

目擊民眾表示，駕駛闖禍後第一件事情，竟然不是打電話報警，而是先去超商買酒，疑似想要藉此藉口規避酒測數據。但警方到場對方男進行酒測，酒測值近0.40mg/l，已超過標準，方男則辯稱現場燈光太暗，所以沒看到有人。而肇事原因尚待事故分析鑑定。

警方證實遭撞死婦女為黃暐瀚母親後，眾多網友湧入黃暐瀚臉書哀悼，在PTT也有文章進行討論，網友直呼「R.I.P」、「酒駕真的該死」、「知道事後去買酒喝，是不是蓄意殺人？」「酒駕真應該升級成殺人罪，根本預備殺人」、「真的不能原諒酒駕，太可惡」、「對酒駕至少也引進新加坡鞭刑」、「肇事立刻買酒喝想規避酒駕，根本想騙」。

網友討論。(翻攝自PTT)

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