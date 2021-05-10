屏東大學女大生車禍，釀2死意外。(警方提供)

屏東大學女大生車禍，釀2死意外。(警方提供)

屏東大學賴姓大一女生7日下午3時許，騎車行經和生路一段，與騎乘電動醫療代步車的81歲陳姓老翁發生擦撞，陳翁車倒後正巧被林姓貨車司機追撞，造成陳翁與賴女傷重不治，騎士與駕駛皆無酒駕，警方正釐清肇事原因。

屏大表示，賴姓女大生個性活潑開朗，在班上擁有好人緣，與同學相處融洽，發生此次不幸遭遇，全班同學都感悲慟，學諮中心將針對班上同學展開集體心理輔導，並依相關規定啟動學生身故處理流程，成立單一窗口提供服務。

校方指出，學校致力推動交通安全，近來更著重於安全防禦駕駛宣導，結合校外資源辦理各項多元活動。各班導師則針對交通安全高風險學生，特別叮嚀、關懷、提醒行車安全及防衛駕駛觀念，且每周班會利用軍訓暨校安中心提供的相關交通安全宣導短片及資料實施宣導，告知學校周遭危險路段，盼能降低交通事故發生率。

未來仍持續加強推動各項交通安全教育，並配合各項課程及新生始業式，將交通安全及防禦駕駛意識溶入生活教育中，期望降低學生事故肇事率。

(中時 )